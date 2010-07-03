В Париже двухметровый удав выполз из своего вивария

Фото: twitter.com/PompiersParis

В Париже сотрудникам пожарной службы пришлось ловить двухметрового удава, выползшего из своего вивария, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в пятом округе. Пропажу обнаружили соседи, которые должны были наблюдать за удавом на время отсутствия его хозяина.

Прибывшие на место пожарные и полицейские обнаружили змею, свернувшейся на батарее позади своего дома. По словам спасателей, он был сильно напуган.

Удава перенесли обратно два специалиста по взаимодействию с опасными животными, в то время как пожарные охраняли прилегающую территорию.

Ранее в Перми в квартиру многодетной семьи через унитаз заполз полутораметровый питон. Змею поймали и отправили на передержку в серпентарий.