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19:13

В Париже двухметровый удав выполз из своего вивария

происшествия за рубежом

19:13

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Фото: twitter.com/PompiersParis

В Париже сотрудникам пожарной службы пришлось ловить двухметрового удава, выползшего из своего вивария, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в пятом округе. Пропажу обнаружили соседи, которые должны были наблюдать за удавом на время отсутствия его хозяина.

Прибывшие на место пожарные и полицейские обнаружили змею, свернувшейся на батарее позади своего дома. По словам спасателей, он был сильно напуган.

Удава перенесли обратно два специалиста по взаимодействию с опасными животными, в то время как пожарные охраняли прилегающую территорию.

Ранее в Перми в квартиру многодетной семьи через унитаз заполз полутораметровый питон. Змею поймали и отправили на передержку в серпентарий.

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происшествия за рубежом

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