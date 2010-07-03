В Перми в туалете одной из квартир нашли полутораметрового питона

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В Перми в квартиру многодетной семьи через унитаз заполз полутораметровый питон. Змею поймали и отправили на передержку в серпентарий, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Как рассказала мама Ильмира Юмухаметова, змею она обнаружила, когда, вернувшись домой, зашла в туалет, чтобы вылить старую заварку из чайника.

Женщина плотно закрыла двери туалета и отвела троих своих детей-дошколят в дальнюю комнату. Муж позвонил председателю ТСН, а тот уже вызвал спасателей.

Прибывшие через пять минут спасатели, выяснили, что в туалете находится королевский питон. Змея не ядовитая, поэтому один из спасателей поднял ее и положил в мешок.

Вероятно, змея жила у кого-то из соседей. Однако никто пока не признался, что держал дома пресмыкающееся. Не исключено, что питон сбежал из соседних домов. В квартиру змея проникла, скорее всего, через канализацию.

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