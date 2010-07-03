Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

17:52

В Перми в туалете одной из квартир нашли полутораметрового питона

происшествия животные

17:52

Поделиться в социальных сетях:

Фото: скриншот видео vk.com/public163702404

В Перми в квартиру многодетной семьи через унитаз заполз полутораметровый питон. Змею поймали и отправили на передержку в серпентарий, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Как рассказала мама Ильмира Юмухаметова, змею она обнаружила, когда, вернувшись домой, зашла в туалет, чтобы вылить старую заварку из чайника.

Женщина плотно закрыла двери туалета и отвела троих своих детей-дошколят в дальнюю комнату. Муж позвонил председателю ТСН, а тот уже вызвал спасателей.

Прибывшие через пять минут спасатели, выяснили, что в туалете находится королевский питон. Змея не ядовитая, поэтому один из спасателей поднял ее и положил в мешок.

Вероятно, змея жила у кого-то из соседей. Однако никто пока не признался, что держал дома пресмыкающееся. Не исключено, что питон сбежал из соседних домов. В квартиру змея проникла, скорее всего, через канализацию.

Ранее сообщалось, что таможенники аэропорта Внуково изъяли у пассажира, прилетевшего из Узбекистана, шесть котят азиатского леопарда. Мужчина пытался провезти их в багаже.

Читайте также

происшествия животные

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика