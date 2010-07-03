Экс-сотрудник столичного бутика похитил украшения на 1,5 млн рублей

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В центре столицы обокрали один из бутиков, который расположен на улице Рождественке. В краже подозревают бывшего сотрудника, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

"По словам заявителя, с февраля по июль текущего года бывший сотрудник бутика при неустановленных обстоятельствах похитил с работы ювелирные изделия на общую сумму 1,5 миллиона рублей", – говорится в сообщении пресс-службы.

Заявление в полицию поступило 24 июля. Сотрудники МВД организовали проверку и возбудили уголовное дело. Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что неизвестный украл из магазина, расположенного в торговом центре на Рязанском проспекте, ювелирные изделия на пять миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

