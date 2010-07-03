Управление ГИБДД Москвы возглавил Юрий Дроганов

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Начальником столичного управления ГИБДД назначен Юрий Дроганов, ранее занимавший должность и. о. руководителя. Об этом сообщил "Интерфакс".

"Юрий Дроганов назначен начальником управления", – заявил собеседник информационного агентства.

До того как вступить в должность, Дроганов исполнял обязанности начальника Управления ГИБДД по Москве, а ранее выступал заместителем начальника ведомства. Службу в органах внутренних дел специалист начал в 1983 году.

Ранее в ГИБДД поддержали инициативу выдавать права на управление транспортным средством несовершеннолетним водителям. В ведомстве уточнили, что до получения заветной "корочки" юные водители должны будут пройти интенсивный и продолжительный курс обучения.

