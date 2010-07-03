Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:25

Россиянина лишили автомобиля из-за 177 штрафов

общество авто

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Судебные приставы в Омске арестовали автомобиль мужчины в счет погашения штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает РИА Новости.

За год 43-летний местный житель получил 177 штрафов на сумму 103 тысячи рублей. Автомобилист попытался убедить приставов в том, что в будущем году все штрафы отменят из-за изменений в законодательстве. Убеждения не сработали, приставы разыскали должника и арестовали машину. В ближайшее время автомобиль оценят и продадут в счет долга.

Уточняется, что должник не оплачивал налоги, коммунальные услуги и государственные пошлины.

Ранее в пресс-службе ГИБДД России рассказали, что более 400 постановлений из-за нарушения правил дорожного движения получил иностранец, владеющий грузовиком. По данным ведомства, только в октябре в Москве в отношении иностранных автомобилистов было вынесено около 13 тысяч постановлений. В отношении некоторых из них единовременно выносилось до 350 постановлений.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика