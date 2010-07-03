Россиянина лишили автомобиля из-за 177 штрафов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Судебные приставы в Омске арестовали автомобиль мужчины в счет погашения штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает РИА Новости.

За год 43-летний местный житель получил 177 штрафов на сумму 103 тысячи рублей. Автомобилист попытался убедить приставов в том, что в будущем году все штрафы отменят из-за изменений в законодательстве. Убеждения не сработали, приставы разыскали должника и арестовали машину. В ближайшее время автомобиль оценят и продадут в счет долга.

Уточняется, что должник не оплачивал налоги, коммунальные услуги и государственные пошлины.

Ранее в пресс-службе ГИБДД России рассказали, что более 400 постановлений из-за нарушения правил дорожного движения получил иностранец, владеющий грузовиком. По данным ведомства, только в октябре в Москве в отношении иностранных автомобилистов было вынесено около 13 тысяч постановлений. В отношении некоторых из них единовременно выносилось до 350 постановлений.

