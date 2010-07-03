Иностранец собрал в России более 400 штрафов за нарушение ПДД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 400 постановлений из-за нарушения правил дорожного движения получил иностранец, владеющий грузовиком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.

По данным ведомства, только в октябре в Москве в отношении иностранных автомобилистов было вынесено около 13 тысяч постановлений. В отношении некоторых из них единовременно выносилось до 350 постановлений.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству решить проблему с безнаказанностью иностранцев, которые нарушают правила дорожного движения и не оплачивают вынесенные штрафы.

В начале ноября министерство внутренних дел разработало "дорожную карту" по совершенствованию системы наказания иностранцев, нарушающих правила дорожного движения.

На пограничных пропускных пунктах будут установлены камеры, считывающие номера автомобилей. Эти данные будут передаваться в полицию и Федеральную таможенную службу. В районе пропускных пунктов организуют стоянки для задержанных машин и терминалы для оплаты штрафа.

