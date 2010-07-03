Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12 ноября, 18:55

Иностранец собрал в России более 400 штрафов за нарушение ПДД

общество транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 400 постановлений из-за нарушения правил дорожного движения получил иностранец, владеющий грузовиком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.

По данным ведомства, только в октябре в Москве в отношении иностранных автомобилистов было вынесено около 13 тысяч постановлений. В отношении некоторых из них единовременно выносилось до 350 постановлений.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству решить проблему с безнаказанностью иностранцев, которые нарушают правила дорожного движения и не оплачивают вынесенные штрафы.

В начале ноября министерство внутренних дел разработало "дорожную карту" по совершенствованию системы наказания иностранцев, нарушающих правила дорожного движения.

На пограничных пропускных пунктах будут установлены камеры, считывающие номера автомобилей. Эти данные будут передаваться в полицию и Федеральную таможенную службу. В районе пропускных пунктов организуют стоянки для задержанных машин и терминалы для оплаты штрафа.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика