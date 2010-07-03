В Госдуме предложили повысить стоимость шипованных шин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил повысить стоимость шипованных шин для автомобилей вместо ограничения скорости до 80 километров в час на всех дорогах в зимний период. Так парламентарий прокомментировал предложение компании "Автодор" об ограничении скорости зимой.

"Можно не ограничивать скорость, но, например, (ввести. – Прим. ред.) компенсацию за их вред в качестве акциза при продаже этих шипованных колес. То есть шипованные колеса могут стоить дороже", – сказал Васильев Агентству "Москва".

Он отметил, что предложенный "Автодором" способ применяется в Финляндии.

"Это северная страна и опыт одной страны сложно экстраполировать на всю Российскую Федерацию", – добавил Васильев.

Ранее специалисты "Автодора" предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение этого условия. Отмечалось, что 90% ущерба российские дороги получают зимой, особенно сильно страдают дороги с разрешенной скоростью более 70 километров в час. Чтобы снизить износ дорог в Центральной России, специалисты предлагают сократить срок эксплуатации шипованных шин до 188 дней.

Также для сохранности дорожного покрытия предлагается установить максимальную скорость движения автомобилей зимой на уровне 70-80 километров в час на дорогах всех типов.

Ранее автоэксперты назвали причины, влияющие на проблемы с зимней резиной. Шипованная резина может испортиться при пробуксовке на старте или при разгоне на льду или асфальте. Эксперты советуют разгоняться плавно и по возможности избегать любого скольжения.

