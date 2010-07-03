В России предложили сократить период использования шипованных шин

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты "Автодора" предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение этого условия. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование специалистов компании.
90% ущерба российские дороги получают зимой, особенно сильно страдают дороги с разрешенной скоростью более 70 километров в час. Чтобы снизить износ дорог в Центральной России, специалисты предлагают сократить срок эксплуатации шипованных шин до 188 дней. По стандарту ездить на "шипах" можно 273 дня, с начала сентября по конец мая.
Для других регионов предлагается установить свои нормы в соответствии с климатическими условиями. За шипованную резину вне установленного срока рекомендуется ввести административный штраф. Его размер пока не уточняется. Также для сохранности дорожного покрытия предлагается установить максимальную скорость движения автомобилей зимой на уровне 70-80 километров в час на дорогах всех типов.
"На законодательном уровне РФ не закреплен разрешенный период эксплуатации шипованных шин в зависимости от климатических поясов, а также не определены штрафы за его нарушение. Кроме того, до сих пор в РФ с достоверной точностью не оценена степень износа дорожных покрытий шипованными шинами, на основании чего не выработан единый подход к системе управления сохранностью дорожных покрытий", – заявили в компании.
О результатах работы уже проинформирован Минтранс.
Ранее автоэксперты назвали причины, влияющие на проблемы с зимней резиной. Шипованная резина может испортиться при пробуксовке на старте или при разгоне на льду или асфальте. Эксперты советуют разгоняться плавно и по возможности избегать любого скольжения. К негативным факторам также относится парковка на асфальте – если рулить на месте, то шипы могут выпадать.
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