Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта, 18:55

Общество

"Качество жизни": врач рассказала, как поддерживать давление в норме

"Качество жизни": врач рассказала, как поддерживать давление в норме

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за риска налипания мокрого снега

Собянин сообщил о скором открытии здания школы № 1619 после реконструкции

В РФ за оскорбления в интернете можно получить штраф до 700 тыс рублей

"Специальный репортаж": диета на фрешах

Список запрещенных для женщин профессий в России может уменьшиться к 2027 году

Жители Люберец пожаловались на затопление квартир из-за тающих сугробов

В России возможна новая волна гриппа и ОРВИ

Сугробы в Москве вырастут на 3 сантиметра за 4 марта

Мокрый снег начался в Москве

Давление как у космонавта – как его поддерживать? Какими привычками обзавестись, чтобы после 35 лет давление не стало резко повышаться?

Сколько нужно спать? Насколько безопасны кардиотренировки? Как состояние ментального здоровья влияет на артериальное давление? Какие показатели артериального давления сигнализируют, что пора обратиться к врачу?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила врач общей практики Елизавета Алдаева.

Читайте также
Программа: Качество жизни
обществовидео

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика