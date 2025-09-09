Форма поиска по сайту

09 сентября, 13:00

Общество

"Доктор 24": врач рассказал, почему низкий гемоглобин особоенно опасен для мужчин

"Доктор 24": врач рассказал, почему низкий гемоглобин особоенно опасен для мужчин

Почему у многих людей низкий уровень гемоглобина? Когда это признак анемии, а когда – внутреннего кровотечения? Почему низкий гемоглобин особенно опасен для мужчин? Что делать, чтобы его повысить?

Что важно знать об элайнерах для выпрямления зубов? Почему сейчас многие стали использовать их для коррекции? Чем они отличаются от брекетов? Кому могут помочь, а кому нет?

Какие самые популярные кулинарные ошибки? Как готовить продукты, чтобы они принесли максимальную пользу?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответили главный врач Городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева, врач-ортодонт Яна Дьячкова и врач-диетолог Юлия Чехонина.

Программа: Доктор 24
обществовидео

