15 августа, 13:00Общество
"Доктор 24": врачи рассказали о признаках туннельного синдрома
В каких случаях онемение рук – это признак туннельного синдрома? Немеют ли они от дефицита магния? Из-за чего онемение возникает только по ночам или по утрам?
Почему важно соблюдать осанку? Могут ли из-за этого возникнуть аритмия и ранний артрит? Чем еще опасна неправильная осанка и как ее исправить?
Чем опасны фруктовые соки и смузи? Почему люди получают лишний вес, развитие гипертонии и сахарного диабета?
На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответили врач-терапевт Ольга Народовская, врач – травматолог-ортопед Али Мидаев и врач-диетолог Юлия Чехонина.