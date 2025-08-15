Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

15 августа, 13:00

Общество

"Доктор 24": врачи рассказали о признаках туннельного синдрома

В каких случаях онемение рук – это признак туннельного синдрома? Немеют ли они от дефицита магния? Из-за чего онемение возникает только по ночам или по утрам?

Почему важно соблюдать осанку? Могут ли из-за этого возникнуть аритмия и ранний артрит? Чем еще опасна неправильная осанка и как ее исправить?

Чем опасны фруктовые соки и смузи? Почему люди получают лишний вес, развитие гипертонии и сахарного диабета?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответили врач-терапевт Ольга Народовская, врач – травматолог-ортопед Али Мидаев и врач-диетолог Юлия Чехонина.

