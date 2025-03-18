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18 марта, 14:00

Общество

"Доктор 24": врач рассказала, что должно быть в аптечке

"Доктор 24": врач рассказала, что должно быть в аптечке

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Какие пять нестандартных средств должны быть в аптечке у каждого жителя большого города? Зачем нужно хранить в ней самоклеящиеся бинты?

Что такое гемостатические губки и гипотермический пакет? В каких ситуациях их нужно применять? Почему в аптечке всегда должны быть антигистаминные препараты?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила заведующая терапевтическим отделением ЦКБ с поликлиникой Ирина Бегунова.

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Программа: Доктор 24
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