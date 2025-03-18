"Доктор 24": врач рассказала, что должно быть в аптечке

Какие пять нестандартных средств должны быть в аптечке у каждого жителя большого города? Зачем нужно хранить в ней самоклеящиеся бинты?

Что такое гемостатические губки и гипотермический пакет? В каких ситуациях их нужно применять? Почему в аптечке всегда должны быть антигистаминные препараты?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила заведующая терапевтическим отделением ЦКБ с поликлиникой Ирина Бегунова.