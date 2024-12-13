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13 декабря, 17:00

Общество

"Доктор 24": клинический психолог рассказала о пользе белого шума для здоровья

"Доктор 24": клинический психолог рассказала о пользе белого шума для здоровья

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Белый шум не только защищает от депрессии, но и помогает сохранить слух до самой старости. Как это работает? Где слушать белый шум? Как еще он влияет на здоровье?

Насколько часто важно включать белый шум себе и своим близким? Почему у некоторых он может вызывать тревогу и болезни?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила клинический психолог, специалист по психосоматике и онкопсихологии Евгения Береза.

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