"Доктор 24": клинический психолог рассказала о пользе белого шума для здоровья

Белый шум не только защищает от депрессии, но и помогает сохранить слух до самой старости. Как это работает? Где слушать белый шум? Как еще он влияет на здоровье?

Насколько часто важно включать белый шум себе и своим близким? Почему у некоторых он может вызывать тревогу и болезни?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила клинический психолог, специалист по психосоматике и онкопсихологии Евгения Береза.