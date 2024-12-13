13 декабря, 17:00Общество
"Доктор 24": клинический психолог рассказала о пользе белого шума для здоровья
Белый шум не только защищает от депрессии, но и помогает сохранить слух до самой старости. Как это работает? Где слушать белый шум? Как еще он влияет на здоровье?
Насколько часто важно включать белый шум себе и своим близким? Почему у некоторых он может вызывать тревогу и болезни?
На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила клинический психолог, специалист по психосоматике и онкопсихологии Евгения Береза.