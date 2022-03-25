"Доктор 24": мышечная боль в шее

Специалисты отметили, что все больше молодых людей страдают от болей в шее, так как постоянно используют гаджеты. Что делать, если вдруг заболела шея?

Больное место на шее нужно греть или охлаждать? И как оказать скорую помощь самому себе при острой боли? Об этом – в программе "Доктор 24".