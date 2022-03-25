Школы Москвы могут сами определять график занятий с учетом эпидситуации – власти

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Москве в школах города смягчили некоторые антиковидные меры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.

"В частности, отменено требование по поводу закрепления за каждым классом отдельного учебного кабинета. Также школы могут самостоятельно принимать решения о начале учебного дня, графике уроков и перемен, при этом учитывая эпидемиологическую ситуацию в образовательной организации", – сказали в ведомстве.

В то же время там добавили, что требование об измерении температуры тела на входе в образовательные учреждения по-прежнему сохраняется. Это, как ожидается, позволит не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки.

Ранее Роспотребнадзор принял решение смягчить ряд требований по профилактике коронавируса в российских образовательных организациях. Речь идет в том числе об отмене закрепления за классами отдельных кабинетов и соблюдения социальной дистанции в местах проведения аттестации.

15 марта в Москве отменили масочный режим из-за стабильного улучшения эпидемиологической ситуации в городе. Также были отменены регулярное измерение температуры тела работников и установка разделительных перегородок на рабочих местах.

