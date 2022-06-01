"Рейд": дежурство с сотрудниками Росгвардии СЗАО

В новом выпуске съемочная группа программы "Рейд" дежурит вместе с сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии СЗАО.

Ведущая Хильда Кармен стала очевидцем нескольких историй: вызов скорой помощи для пьяного мужчины, проверка двух мужчин на предмет распития алкоголя, отправление нарушителя тишины в отдел полиции.