"Сити": какие сериалы посмотреть ко Дню Победы

Команда проекта "Сити" рассказала, какие сериалы стоит посмотреть на онлайн-платформах ко Дню Победы.

Сериал "Солдатская мать" режиссера Давида Дадунашвили вышел на стримингах. По сюжету журналист приезжает к женщине, которая потеряла во время Великой Отечественной войны 9 сыновей. По заданию редакции он должен написать о ней статью.

Также можно посмотреть сериал "Рослый" режиссера Николая Никитина. Это история о легендарном советском командире Иване Рослом, который участвовал во взятии Берлина.

Подробнее – в программе "Сити".