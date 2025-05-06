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06 мая, 16:30

Культура

"Сити": какие сериалы посмотреть ко Дню Победы

"Сити": какие сериалы посмотреть ко Дню Победы

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Команда проекта "Сити" рассказала, какие сериалы стоит посмотреть на онлайн-платформах ко Дню Победы.

Сериал "Солдатская мать" режиссера Давида Дадунашвили вышел на стримингах. По сюжету журналист приезжает к женщине, которая потеряла во время Великой Отечественной войны 9 сыновей. По заданию редакции он должен написать о ней статью.

Также можно посмотреть сериал "Рослый" режиссера Николая Никитина. Это история о легендарном советском командире Иване Рослом, который участвовал во взятии Берлина.

Подробнее – в программе "Сити".

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Сюжет: 80 лет Победы
Программа: Сити
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