"Сити": топ фестивалей на майские праздники в Москве

Команда проекта "Сити" подготовила подборку самых интересных фестивалей, которые пройдут в Москве на майские праздники.

Самый весенний фестиваль сейчас проходит в "Аптекарском огороде". Здесь зацвела сирень, магнолия и черемуха, хотя обычно это происходит в середине мая. Также посетители могут увидеть тюльпаны, нарциссы и рододендроны. Чтобы избежать больших очередей, лучше приезжать днем в будни или в выходные к открытию.

Продолжается фестиваль "Золотая маска". В московских театрах до начала лета показывают лучшие спектакли со всей страны. Например, 3 мая в "Геликон-Опере" можно увидеть космическую оперу "Главный вопрос" из Чувашии – первую в России оперу, созданную с помощью искусственного интеллекта.

Подробнее – в программе "Сити".