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09 апреля, 18:30

Культура

"Сити": концерты и фестивали текущей недели в Москве

"Сити": концерты и фестивали текущей недели в Москве

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Команда проекта "Сити" собрала яркие музыкальные события ближайших дней.

В VK Stadium 12 апреля свой 30-летний юбилей большим сольным концертом отметит группа "Ундервуд". Хотя официальный день рождения у коллектива в декабре, отмечать решили заранее – в формате гастрольного тура по стране. За три десятилетия группа выпустила 10 альбомов и несколько сборников стихов.

В тот же день на площадке клуба Arma пройдет мультиформатный фестиваль, посвященный культовой группе The Prodigy. Участников оригинального состава на сцене не будет, но их треки прозвучат в сетах более 30 диджеев на трех сценах. Настоящий рейв-марафон для поклонников британской электроники.

Подробнее – в программе "Сити".

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