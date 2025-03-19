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19 марта, 13:45

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"Сити": москвичам рассказали, где можно попробовать блюда из растительного мяса

"Сити": москвичам рассказали, где можно попробовать блюда из растительного мяса

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Гастрокритик проекта "Сити" Александр Ильин подготовил подборку заведений, в которых подают блюда из растительного мяса.

В заведении SHE можно попробовать бургер "Без греха". Котлета в нем сделана из разных бобов, а также из свеклы. В ресторане "МореКофеОкеан by Erwin" подают шницель из баклажана с соусом болоньезе. В грузинском заведении "Швили" можно взять люля из растительного мяса, с добавлением кинзы.

Подробнее – в программе "Сити".

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