"Сити": москвичам рассказали, где можно попробовать блюда из растительного мяса

Гастрокритик проекта "Сити" Александр Ильин подготовил подборку заведений, в которых подают блюда из растительного мяса.

В заведении SHE можно попробовать бургер "Без греха". Котлета в нем сделана из разных бобов, а также из свеклы. В ресторане "МореКофеОкеан by Erwin" подают шницель из баклажана с соусом болоньезе. В грузинском заведении "Швили" можно взять люля из растительного мяса, с добавлением кинзы.

Подробнее – в программе "Сити".