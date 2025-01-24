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24 января, 13:45

Культура

"Сити": подборка театральных премьер января

"Сити": подборка театральных премьер января

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Команда проекта "Сити" составила подборку самых ярких театральных премьер января.

В Театре Наций состоялась премьера спектакля "Тартюф". Эта постановка, в основе которой лежит одноименное произведение драматурга Жана Батиста Мольера.

Кроме того, в Театре у Никитских порот под руководством режиссера Марка Розовского прошел спектакль "Анна на шее". В основе постановки – третья часть из цикла "Чехов. Женщины. Триптих".

Между тем спектакль "Сны мальчика. Сказки Щедрина" показали в Театре сатиры. Он посвящен русскому писателю Михаилу Салтыкову-Щедрину и выполнен в жанре фантастического реализма.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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