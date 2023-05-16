"Сити": выставки этой недели в Москве

Для москвичей составили список лучших выставок для посещения на этой неделе. Одна из них называется "Сальвадор Дали. Тайнопись". Она проходит в Люмьер-холле. Там собрано более 60 работ художника.

В центре визуальной культуры Beton открыли выставку "Кнопка зрения". Здесь представлены работы фотохудожника Андрея Чежина из серии "Кнопка и модернизм". На выставку можно попасть до 4 июня, а билеты стоят 350 рублей.

Подробнее – в сюжете проекта "Сити".