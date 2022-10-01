"The City": москвичам рассказали, как провести выходные

Москвичам рассказали, как провести выходные. Так, на платформе Netflix вышел один из самых ожидаемых фильмов года о Мэрилин Монро "Блондинка".

Также жителям столицы посоветовали посетить бар "Синеглазка" на "Китай-городе". Уточняется, что все блюда, а их 37 штук, сделаны из этого корнеплода.

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