The City: "Море волнуется раз"

Картина "Море волнуется раз" стала победителем "Кинотавра". По сюжету, мальчик Коля и девочка Саша любят друг друга и живут вместе в хижине посреди леса. Мир людей их пугает, а Саше постоянно снятся странные сны.

Однажды ребята обнаруживают загадочную взрослую пару, которая очень похожа на главных героев. Сначала Коля и Саша видят в незнакомцах единомышленников, но скоро становится понятно: ничем хорошим для молодых людей эта встреча не закончится. Снял фильм Николай Хомерики – мастер фестивального кино. Подробнее – в сюжете проекта The City.