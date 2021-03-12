"The City": "Дилер", выставка Кван Йонг Чана и концерт Агутина

На онлайн-платформах вышел французский сериал "Дилер". По сюжету, киношники приезжают снимать неблагополучные районы Парижа и попадают под горячую руку местных преступников. Эта история не оставит равнодушными тех, кому понравился судорожный драйв и псевдодокументальная стилистика остросюжетной драмы "Отверженные", представленной на Каннском фестивале два года назад.

В галерее Аскери на Поварской открылась компактная, но очень трогательная и светлая выставка корейского художника Кван Йонг Чана под названием "Агрегации". Публике представлено всего 10 работ, но каждая прямо просится в Instagram.

12 марта Леонид Агутин даст традиционный весенний концерт в "Крокус-Сити". Весь прошлый год он был одним из главных ньюсмейкеров в отечественном шоу-бизнесе. Во время карантина певец давал душевные онлайн-концерты и даже в прямом эфире исполнял песни на заказ. Подробнее – в сюжете проекта The City.