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04 марта 2020, 15:00

Культура

The City: "Вперед", выставка "Тату" и "Очень женские истории"

The City: "Вперед", выставка "Тату" и "Очень женские истории"

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Мультфильм "Вперед" выходит в прокат 5 марта. Совместное творение студий Disney и Pixar соберет в кинотеатрах сразу несколько поколений. Герои фильма – эльфы, орки и прочая нечисть.

В Пушкинском музее открылась выставка, посвященная эволюции татуировки: от древности до наших дней. "Тату" рассказывает, как на протяжении трех тысяч лет менялся культ нательных знаков. Большая часть экспозиции приехала из французского Музея на набережной Бранли.

В прокат выходит фильм "Очень женские истории". Он состоит из пяти ничем не связанных друг с другом новелл от разных режиссеров, которые рассказывают о женских проблемах. Над фильмом работали почти одни женщины. Возможно, поэтому кино получилось проникновенным и тонким. Подробнее – в сюжете проекта The City.

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