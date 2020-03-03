Москвичи смогут сообщить о сломанных указателях на дорогах на портале "Наш город"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новая тема открыта в категории "Городская инфраструктура" на портале "Наш город". Жители столицы могут сообщить о сломанных или грязных указателях на дорогах и улицах, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Новая тема получила название "Некачественное содержание улично-дорожных информационных указателей". Как подчеркнул руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко, состояние дорожных и уличных указателей особенно важно в весенне-летний период – они должны быть исправными, чистыми и хорошо просматриваться.

"Мы постоянно обновляем классификатор портала "Наш город", ориентируясь на поступающие заявки жителей. Работать с порталом становится удобнее, а правонарушения устраняются оперативнее", – отметил он.

Портал "Наш город" появился в 2011 году по инициативе Сергея Собянина. За все годы было выявлено и решено свыше 3,8 миллиона городских проблем.

На сервисе действует многоуровневая система обработки жалоб. За обращениями на разные темы следят соответствующие органы исполнительной власти. На решение вопроса отводится не более восьми рабочих дней.

В теплые сезоны там открываются весенне-летние темы. В это время москвичи могут сообщить о неправильном уходе за деревьями во дворах и в парках, о вытоптанном газоне, о стертой дорожной разметке и других проблемах.