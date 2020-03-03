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Лидер группы "Ва-БанкЪ" Александр Скляр рассказал о фильме "Концерт для отверженных", который был сделан по итогам выступления группы в тюрьме особого режима Ванино Хабаровского края, передает ИА "НСН".

Музыкант рассказал, что с точностью не может назвать жанр фильма, отметив, что более близок к нему "художественно-музыкально-документальный". Скляр охарактеризовал фильм как "очень необычный", добавив, что посмотреть его должны все, в том числе и молодые люди.

"Я думаю, в нем есть та самая нагрузка, которая должна проникнуть в сердца молодой аудитории", – сказал музыкант.

Он также добавил, что выступление группы от 2 августа 2019 года в исправительной колонии особого режима № 1 УФСИН России по Хабаровскому краю стало для них первым. Скляр отметил, что музыканты до учреждения редко доезжают из-за нежелания и его расположения.

"Тюрьма эта очень далеко находится, на краю России, на побережье Тихого океана, рядом с Татарским проливом. Это тюрьма строгого режима, там редко выступают артисты, они туда просто или не доезжают, потому что это далеко, или не очень хотят", – подчеркнул Скляр.

Первый показ фильма состоится в день рождения певца, 7 марта, на концерте в ДК имени Горбунова. Фильм был снят режиссером Нормундом Лацисом.

