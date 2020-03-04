Российские фильмы покажут в 35 странах

Фото: кадр из фильма "Вторжение". Режиссер Федор Бондарчук. 2020 год

На европейском кинорынке European Film Market, который проходил в Берлине, свою продукцию под единым брендом Created in Moscow представили 17 столичных компаний. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что всего на кинорынке было представлено более 50 проектов, разработанных 25 ведущими российскими производителями и дистрибьюторами контента. Их можно было увидеть на стендах "Роскино".

"Представители столичных компаний провели более 400 встреч с потенциальными зарубежными покупателями и деловыми партнерами. Их итогом стал целый ряд соглашений. Отечественные фильмы, телепроекты и анимацию презентуют более чем в 35 странах", – приводятся в сообщении слова заммэра Натальи Сергуниной.

По ее словам, российскую продукцию представят на главных международных кинорынках в Бразилии, Германии, Мексике, США, Франции.

В материале уточняется, что продюсеры из Европы заинтересовались спецэффектами и компьютерной графикой, которую делают московские компании.

Ранее стало известно о том, что школьница из России будет экранизировать рассказ Стивена Кинга. Она изложит историю американского писателя на экраны всего за 1 доллар в рамках проекта Dollar Baby.

Девушка чуть больше года состоит в проекте "Сибирские киномастерские", где кинематографисты обмениваются опытом, создают творческие группы и совместно занимаются съемками. Здесь она обучалась сценарному делу. Она выбрала рассказ "Женщина в палате", заполнила заявку в интернете и уже буквально через сутки получила два контракта за подписью Кинга. Согласно документам, у девушки есть время на съемки фильма до 30 июня. А 30 октября ленту должны будут представить на фестивале Dollar Babies Russia в Краснодаре.