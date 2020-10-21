"Спорная территория": "что делать с листвой?"

С наступлением осени столица превратилась в пчелиный улей – гул на улице не прекращается уже несколько недель, жалуется Юлия Моторина. В ее дворе на Ленинском проспекте землю скребут метлами, и шумят специальные приборы, которые убирают листья. Якобы дворники выдувают их с земли и нарушают плодородный слой почвы.

Юлия требует не нарушать естественный процесс и оставить листву в покое. Однако не все москвичи согласны с активисткой. Так, например, Виктория Бабина страдает аллергией, приступы обостряются в октябре. По ее словам, в опавших листьях размножается плесень, она провоцирует риниты и дерматиты.

Чего в осенней уборке больше: пользы или вреда? Об этом – в программе "Спорная территория".