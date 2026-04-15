Минпросвещения РФ не будет менять срок обучения в школах

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

У Минпросвещения РФ нет планов по изменению срока обучения в школах. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал глава ведомства Сергей Кравцов.

Он подчеркнул, что 11 лет являются оптимальным сроком обучения.

Ранее глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников заявил, что 10-летнего обучения в школе достаточно. Он отметил, что школьное образование взаимосвязано со среднетехническим и высшим, а также с аспирантурой. Глава РАН добавил, что все должно быть сбалансированно, поэтому нельзя менять одно, не учитывая остальное.

В Минпросвещения, в свою очередь, подчеркивали, что обучение, которое длится 11 лет, отвечает потребностям школьников и позволяет им полно изучить программу. Там добавили, что прежде, чем говорить о сокращении этого срока, необходимо оценить все риски.

