Количество аудиосообщений в поездах на МЦД-2 планируют уменьшить

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В поездах, которые курсируют по МЦД-2, уменьшат объем аудиосообщений. Об этом попросили пассажиры, говорится в сообщении Дептранса в телеграм-канале.
"Недавно мы в качестве эксперимента "подрезали" оповещения на первом диаметре, оставив только самое важное. Мы получили от вас много положительных отзывов. А пассажиры МЦД-2 попросили нас сократить количество инфошума и в поездах их маршрута", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что более 100 стоек SOS и 40 динамических табло дополнительно установили на станциях Московских центральных диаметров (МЦД). На табло пассажиры могут увидеть время отправления поездов и их маршрут, также на них появляется информация о направлении и задержках. На стойках SOS горожане могут зарядить гаджеты или узнать о расписании ближайших поездов.
Также в Дептрансе сообщили, что скоро на некоторых станциях закончат установку погодных модулей, где можно будет укрыться от сильного ветра и осадков, а также зарядить телефон.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: