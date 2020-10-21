Количество аудиосообщений в поездах на МЦД-2 планируют уменьшить

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В поездах, которые курсируют по МЦД-2, уменьшат объем аудиосообщений. Об этом попросили пассажиры, говорится в сообщении Дептранса в телеграм-канале.

"Недавно мы в качестве эксперимента "подрезали" оповещения на первом диаметре, оставив только самое важное. Мы получили от вас много положительных отзывов. А пассажиры МЦД-2 попросили нас сократить количество инфошума и в поездах их маршрута", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что более 100 стоек SOS и 40 динамических табло дополнительно установили на станциях Московских центральных диаметров (МЦД). На табло пассажиры могут увидеть время отправления поездов и их маршрут, также на них появляется информация о направлении и задержках. На стойках SOS горожане могут зарядить гаджеты или узнать о расписании ближайших поездов.

Также в Дептрансе сообщили, что скоро на некоторых станциях закончат установку погодных модулей, где можно будет укрыться от сильного ветра и осадков, а также зарядить телефон.

