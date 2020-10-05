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Транспорт

11:57

Проездные для наземного транспорта теперь можно пополнять в метро

транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В кассах столичного метро и МЦК теперь можно пополнить проездной, социальную карту и купить безлимитный билет на наземный транспорт, сообщает Дептранс в своем телеграм-канале.

Как подчеркнули в ведомстве, в любой кассе подземки можно записать безлимитные билеты на 30 дней – "ТАТ", "Автобус" зоны Б и "Автобус" между зонами А и Б, а также поездки на социальную карту студента/ординатора/аспиранта на один или три месяца.

Те, кто пользуется смартфонами Android с NFC, деньги на проездные смогут положить прямо в приложении "Метро Москвы".

"Больше не нужно тратить время и искать киоск Мосгортранса", – подчеркнули в департаменте транспорта.

Ранее Московский метрополитен выпустил тематические билеты "Единый", посвященные Дню учителя. Проездные можно купить во всех кассах метро с 5 октября. Их выпустили тиражом 400 тысяч билетов.

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