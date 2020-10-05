В метро ко Дню учителя появились тематические билеты "Единый"

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Московский метрополитен выпустил тематические билеты "Единый", посвященные Дню учителя, сообщает пресс-служба департамента и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Проездные можно купить во всех кассах метро с 5 октября. Их выпустили тиражом 400 тысяч билетов. Кроме того, вечером на Смоленском метромосту появится яркий баннер, посвященный учителям.

"Так мы хотим поздравить и сказать спасибо всем, кто продолжает воспитывать и давать знания", – подчеркнули в ведомстве.

В 537 московских школах работают свыше 55 тысяч учителей. В прошлом году они провели более 60 миллионов уроков.

Сергей Собянин поздравил учителей и ветеранов педагогического труда с профессиональным праздником. Мэр поблагодарил педагогов за труд обучения и воспитания детей, а также за умение решать сложные задачи.

День учителя учредили указом президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965 года. Сначала праздник отмечали в первое воскресенье октября, но в 1994 году ЮНЕСКО провозгласила Всемирным днем учителей 5 октября.

В честь праздника Минпросвещения запускает онлайн-марафон. В официальной группе в соцсети "ВКонтакте" весь день будут поздравлять учителей песнями и теплыми словами. Все желающие смогут попробовать себя в викторине или послушать интересные истории о преподавателях. Начало трансляции в 10:30.