15 апреля, 13:44

Безопасность

Генпрокурор Гуцан заявил, что внесудебный доступ к телефонам помог бы полиции

Фото: ТАСС/POOL/Пелагия Тихонова

Внесудебный доступ к базе идентификаторов смартфонов россиян позволил бы существенно облегчить работу полиции. Об этом заявил генпрокурор РФ Александр Гуцан, передает News.ru.

"Такой инструмент <...> значительно упростит решение задач оперативно-разыскной деятельности. Например, в части розыска лиц, скрывшихся от следствия, суда, уклоняющихся от наказаний, а также без вести пропавшего", – сказал генпрокурор.

По словам Гуцана, преступники стараются сохранять анонимность и действовать скрытно, поэтому возможность оперативно установить устройство может сыграть ключевую роль в раскрытии преступлений и привлечении злоумышленников к ответственности. В это же время реализация этих мер не должна создавать рисков нарушения конституционных прав граждан.

Ранее в ГД сообщили, что силовики имеют право проверять содержимое телефона, в том числе подписки, только в рамках оперативно-разыскной деятельности. Например, сотрудники транспортной безопасности в метро или аэропорту могут попросить человека включить гаджет, но досматривать содержимое телефона они не могут.

безопасностьтехнологии

