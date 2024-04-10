Диловар Исломов не признал вину по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"

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Диловар Исломов, который является одним из фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле", не признал свою вину. Об этом РИА Новости сообщила его адвокат.

Ранее такую же позицию заняли родственники Исломова, которые тоже являются обвиняемыми по данному уголовному делу, – Аминчон и Исроил Исломовы.

В среду, 10 апреля, Мосгорсуд признал законным арест Диловара Исломова, который ранее подал апелляцию на постановление Басманного суда Москвы о заключении его под стражу. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Теракт в "Крокус Сити Холле" случился в вечернее время 22 марта. Террористы ворвались в здание и стали стрелять по людям, а потом подожгли концертный зал. В результате трагедии 144 человека погибли, еще 551 получил ранения.

Правоохранительными органами были задержаны 11 человек. Затем столичный суд арестовал 11 из них – четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также одиннадцатого мужчину.

Позднее ФСБ задержала еще троих вероятных пособников. Фигурантов дела выявили в Москве, Екатеринбурге и Омске. В свою очередь СКР выявил связь обвиняемых с украинскими спецслужбами.