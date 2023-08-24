Крушение самолета Пригожина: что официально известно

В Тверской области 23 августа разбился частный самолет, в списке пассажиров которого числился основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Всего на борту находились 10 человек, все они погибли. Что известно об авиакатастрофе – в материале Москвы 24.

Хронология полета

Бизнес-джет Embraer ERJ-135BJ Legacy 600, в списке пассажиров которого значился основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, набрал высоту 8,5 километра в 18:10. На этой отметке борт летел примерно девять минут, после чего несколько раз поднимался и резко снижался. В итоге самолет рухнул в Тверской области недалеко от населенного пункта Куженкино. Причем хвост бизнес-джета упал в 3,5 километра от места крушения, сообщили РИА Новости.

По данным Росавиации, в списке находящихся на борту, кроме Пригожина, были:

53-летний командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин – подполковник запаса. С 2014 года – командир собственного подразделения, которое по его позывному получило наименование "ЧВК Вагнера";

47-летний Валерий Чекалов – заместитель главы ЧВК, ответственный за работу службы безопасности. Единственный, кто знал о перемещениях Пригожина и руководил транспортной логистикой;

44-летний Сергей Пропустин (внесен в список "Миротворец" как боец ЧВК), служил разведчиком – гранатометчиком;

38-летний Евгений Макарян – профессиональный военный, участвовал в операции в Сирии;

31-летний Александр Тотмин родом из Алтайского края, участвовал в военных действиях в Судане;

Николай Матусеев – сотрудник ЧВК;

Три члена экипажа: командир корабля Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводница Кристина Распопова.

Все они погибли

Глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что получил подтверждение от ЧВК "Вагнер" о смерти Пригожина и Уткина. Об этом же заявили и некоторые телеграм-каналы, которые связывают с частной военной компанией. Официальных подтверждений о гибели основателя группы на данный момент нет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Его будет вести следователь главного управления по расследованию особо важных дел ведомства Иван Сибула. Ранее он разбирался в обстоятельствах крушения частного самолета во Внуково в 2014 году, где скончался глава французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери, а также аварии с самолетом SSJ100 в Шереметьево в 2019-м, когда погиб 41 человек.

Причина катастрофы пока официально не озвучена, СК намерен проверить все версии случившегося – в том числе ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. Росавиация создала специальную комиссию, которая также будет расследовать крушение.

"Загорелся и стал падать"

СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолета в Тверской области

Очевидец крушения бизнес-джета Павел рассказал "КП–Санкт-Петербург", что был дома в момент, когда услышал два хлопка. Мужчина вышел на балкон и увидел, как в сторону Куженкина летит самолет.

"Борт начал стремительно падать. Рухнул в поле. После этого был еще один мощный взрыв. Мы с другом поехали туда смотреть, что произошло", – сказал мужчина.





Павел очевидец крушения бизнес-джета в Тверской области Судя по одежде, люди были в обычных повседневных футболках, штанах. Но там все было разорвано, в грязи, в пыли. Все почти сгорело.

Местная жительница Людмила сообщила РИА Новости, что очевидцы падения самолета видели его горящим в воздухе.

"Прибежала соседка, никакая, с трясущимися руками. Мы когда уже к окну подошли, я увидела только один гриб, вот это черное облако", – поделилась Людмила.





Людмила очевидец крушения бизнес-джета в Тверской области Она (соседка. – Прим. ред.) рассказала, что это было ужасающе. Грохот произошел, потом она повернула голову, говорит, все сверкает уже, самолет весь огоньками. Видим, говорит, что загорелся и стал падать.

Еще один местный житель Виталий рассказал о крушении "Фонтанке".

"Я поднял голову. Вижу: самолетик, белый дым над ним. Одно крыло в сторону летит, а он кверху носом. Двигатели еще работали, я удивился: двигатели работали несколько секунд. А потом нос опустил и на одном крыле потихоньку так начал, как лист, ковыляться к земле", – вспомнил Виталий.



Фото: Следственный комитет РФ

На произошедшее отреагировали мировые лидеры. Президент США Джо Байден заявил, что у него мало информации для точного ответа о причинах катастрофы, так как за полтора часа до общения с прессой он занимался спортом.

"Я точно не знаю, что произошло, но я не удивлен", – сказал Байден журналистам.

Также крушение самолета прокомментировал премьер-министр Японии Фумио Кисида. В разговоре с журналистами он заявил, что правительство страны внимательно следит за происходящим внутри России. Похожее заявление опубликовал и МИД Великобритании. Кроме того, возможная гибель Пригожина стала одной из главных тем в мировых СМИ, в том числе Wall Street Journal, Guardian, The Sun и других.