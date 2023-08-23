Байдену доложили о крушении самолета в Тверской области

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Американский лидер Джо Байден получил информацию о разбившемся частном самолете Embraer Legacy в Тверской области, пассажиром которого мог быть основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Частный самолет рухнул вблизи населенного пункта Куженкино вечером в среду, 23 августа. На борту было 10 человек, все они погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

В Росавиации уточняли, что в списке пассажиров бизнес-джета значился Пригожин. По словам главы общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, в ЧВК "Вагнер" ему подтвердили гибель их основателя.

Между тем в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Бологовского округа добавили, что спасали извлекли из-под обломков тела семерых человек.