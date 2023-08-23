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23 августа, 21:13

Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолета в Тверской области

Фото: телеграм-канал Mash

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения частного самолета Embraer в Тверской области, в котором, предположительно, находился Евгений Пригожин. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Дело было заведено по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

"На место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы", – говорится в сообщении.

Видео: телеграм-канал "Mash"

Самолет рухнул вблизи населенного пункта Куженкино в 18:30, когда заходил на посадку. Сейчас на территории ЧП работают экстренные службы.

Погибли 10 человек, по некоторым данным, тела восьмерых уже нашли. Самолет следовал из Шереметьево в Санкт-Петербург. В Росавиации уточняли, что Евгений Пригожин значился среди пассажиров.

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

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Сюжет: Крушение самолета Пригожина
происшествиярегионы
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