23 августа, 21:13Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолета в Тверской области
Фото: телеграм-канал Mash
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения частного самолета Embraer в Тверской области, в котором, предположительно, находился Евгений Пригожин. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
Дело было заведено по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
"На место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы", – говорится в сообщении.рухнул вблизи населенного пункта Куженкино в 18:30, когда заходил на посадку. Сейчас на территории ЧП работают экстренные службы.
Погибли 10 человек, по некоторым данным, тела восьмерых уже нашли. Самолет следовал из Шереметьево в Санкт-Петербург. В Росавиации уточняли, что Евгений Пригожин значился среди пассажиров.
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