23 августа, 21:28Происшествия
Разбившийся в Тверской области самолет принадлежал компании "МНТ-Аэро"
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Разбившийся в Тверской области частный самолет Embraer, пассажиром которого, предположительно, мог быть основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, принадлежал компании "МНТ-Аэро". Об этом сообщается в телеграм-канале Росавиации.
Ведомство создало комиссию для расследования обстоятельств и причин происшествия.
"Комиссия Росавиации приступает к первоначальным действиям на месте происшествия, а также начала сбор фактических материалов о подготовке экипажа, техническом состоянии воздушного судна, метеорологической обстановке на маршруте полета, работе диспетчерских служб и наземного радиотехнического оборудования", – говорится в сообщении.
Бизнес-джет потерпел крушение недалеко от населенного пункта Куженкино в 18:30. Сейчас на территории происшествия работают экстренные службы.
На борту находились 10 человек, все они погибли. Тела восьмерых уже нашли. Embraer следовал из Шереметьево в Санкт-Петербург. По данным СМИ, разбился Embraer Legacy 600 с регистрационным номером RA-02795, который принадлежал команде Пригожина. В Росавиации подтвердили, что в списке пассажиров бизнес-джета значился Пригожин.
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