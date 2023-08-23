Разбившийся в Тверской области самолет принадлежал компании "МНТ-Аэро"

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Разбившийся в Тверской области частный самолет Embraer, пассажиром которого, предположительно, мог быть основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, принадлежал компании "МНТ-Аэро". Об этом сообщается в телеграм-канале Росавиации.

Ведомство создало комиссию для расследования обстоятельств и причин происшествия.

"Комиссия Росавиации приступает к первоначальным действиям на месте происшествия, а также начала сбор фактических материалов о подготовке экипажа, техническом состоянии воздушного судна, метеорологической обстановке на маршруте полета, работе диспетчерских служб и наземного радиотехнического оборудования", – говорится в сообщении.

Вместе с этим сотрудникам предстоит провести поиск бортовых средств объективного контроля для их последующей расшифровки и анализа записей так называемых черных ящиков.

Бизнес-джет потерпел крушение недалеко от населенного пункта Куженкино в 18:30. Сейчас на территории происшествия работают экстренные службы.

На борту находились 10 человек, все они погибли. Тела восьмерых уже нашли. Embraer следовал из Шереметьево в Санкт-Петербург. По данным СМИ, разбился Embraer Legacy 600 с регистрационным номером RA-02795, который принадлежал команде Пригожина. В Росавиации подтвердили, что в списке пассажиров бизнес-джета значился Пригожин.