СК проверит версию внешнего воздействия на самолет, упавший под Тверью – СМИ

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Следственный комитет намерен проверить версию внешнего воздействия на самолет Embraer, который потерпел крушение в Тверской области. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

"Рассматриваются все версии произошедшего, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие", – рассказал источник.

Он также отметил, что сейчас место, где упало воздушное судно, оцеплено. Там работают экстренные службы. Специалисты приступили к изучению полетной документации.

Крушение самолета произошло вечером 23 августа рядом с населенным пунктом Куженкино в Тверской области. В результате падения воздушного судна погибли 10 человек. Самолет следовал из Шереметьево в Санкт-Петербург.

В Росавиации заявили, что в списке пассажиров самолета значился основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что в ЧВК "Вагнер" гибель бизнесмена подтвердили.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Момент падения частного самолет Embraer в Тверской области попал на видео