Тела 8 погибших нашли на месте крушения бизнес-джета в Тверской области – СМИ

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Тела восьми погибших обнаружили на месте крушения частного бизнес-джета Embraer Legacy в Тверской области, передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"По уточненной информации, на месте крушения воздушного судна обнаружены тела восьми погибших", – отмечается в сообщении.

В экстренных службах заявили, что в настоящее время на месте катастрофы продолжаются поисково-спасательные работы.

В единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Бологовского округа заявили, что сообщений о пострадавших при крушении самолета не поступало.

"О пострадавших заявлений не было. Крушение произошло в двух километрах от заброшенной фермы в селе Куженкино, недалеко от трассы М-10", – передает ТАСС заявление службы.

Крушение частного самолета произошло вблизи населенного пункта Куженкино Тверской области. В результате ЧП погибли 10 человек, из которых трое пилотов и семь пассажиров. Борт следовал из Москвы в Санкт-Петербург. В МЧС уточнили, что инцидент произошел вблизи населенного пункта Куженкино.

В Росавиации добавили, что Евгений Пригожин значился среди пассажиров разбившегося частного самолета.

