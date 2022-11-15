Чем запомнится первый день саммита G20 в Индонезии

15-16 ноября на индонезийском острове Бали проходит саммит "Большой двадцатки" (G20). Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Несмотря на то что официально форум посвящен продовольственной и энергетической безопасности, одними из центральных тем стали конфликт на Украине и взаимоотношения с Москвой. Расскажем, о чем на полях саммита уже заявили ведущие мировые политики.

Конфликт на Украине

Свою формулу мира по видеосвязи озвучил президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, для завершения конфликта нужно выполнить 10 пунктов. Среди них, например, радиационная и ядерная безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности, вывод российских войск и прекращение боевых действий.

На заявление Зеленского отреагировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, слова украинского лидера абсолютно подтверждают нежелание Киева вести переговоры. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что вся речь Зеленского была воинственной и русофобской, а условия Киева – нереалистичны и неадекватны.





Сергей Лавров глава МИД РФ Из его выступления я вынес только один вывод: что он (Зеленский. – Прим. ред.) никаких западных советов пока не слушает.

Также Лавров опроверг информацию, что США готовят почву для переговоров между Россией и Украиной. На подобные слухи РФ уже не реагирует, подчеркнул глава МИД. Россия же при этом от идеи переговоров не отказывается, процесс тормозит Киев, указал Лавров.

Он отметил, что в дискуссиях Штаты и их союзники обвиняли РФ в неспровоцированной агрессии против Украины. "Чем чаще они говорят про "неспровоцированную агрессию", тем больше, наверное, все убеждаются, что агрессия была спровоцирована ими (Вашингтоном. – Прим. ред.). И является это не агрессией, а является операцией по защите законных интересов безопасности России, на границах которой создавались военные угрозы", – пояснил Лавров.

В то же время участники саммита в том или ином ключе высказались за окончания боевых действий и начало переговоров. Отдельно мировые лидеры подчеркивают, что конфликт на Украине ни в коем случае не должен привести к применению ядерного оружия. В частности, об этом по итогам совместной встречи заявили лидеры Китая и США Си Цзиньпин и Джо Байден, а также президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Планируется, что страны G20 должны принять итоговое коммюнике, в котором осуждаются боевые действия на Украине. Сергей Лавров отметил, что в декларации по настоянию РФ будет пункт о том, что на саммите звучали и иные точки зрения по этому вопросу.

Россия и мир

Саммит G20 нужно использовать для усиления давления на Россию, заявил на полях форума глава Евросовета Шарль Мишель. По его словам, все участники объединения обязаны уважать Устав ООН. Однако, в свою очередь, Олаф Шольц уже признал, что изолировать Россию на полях G20 в итоге не удалось, передает его слова агентство DPA.

Также перед саммитом украинские власти подготовили предложение исключить Россию из состава G20. С инициативой Киева не согласился глава МИД Китая Ван И.



Ван И глава МИД Китая Мы поддерживаем достойную роль России в рамках "двадцатки" и других международных площадок и считаем, что никто не имеет права отобрать рациональное право России на участие в рамках многосторонних форматов.

За диалог между всеми странами выступил президент Индонезии Джоко Видодо. "Мы не должны допустить, чтобы мир погрузился в очередную холодную войну", – убежден он.

Из-за полярных мнений по ситуации на Украине и политике в отношении России организаторам саммита пришлось отменить традиционное совместное фото. Кроме того, делегации США и Европы отказались быть на одном снимке с представителями РФ. После неформального обеда сфотографироваться вместе согласились только пять человек из присутствующих на мероприятии. Это лидеры Индонезии, Южной Кореи, Турции и Австралии, а также глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Продовольственный кризис

Проблему с поставкой российского зерна и удобрений на мировые рынки Лавров обсудил с генсеком ООН Антонию Гутерришем. По словам российского министра, все гарантии от США и Евросоюза для снятия препятствий были получены. Гутерриш "клятвенно заверил", что вывоз российского продовольствия для него в приоритете, подчеркнул Лавров.





Сергей Лавров глава МИД РФ В них (обещаниях США и ЕС. – Прим. ред.) как бы изложены, я бы сказал, благие намерения. Если они реализуются, то препоны на пути вывоза наших удобрений и зерна будут сняты.

"Но все дело не в бумагах, а в том, как они будут выполняться на практике", – добавил глава МИД РФ.

Также Лавров обсудил с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу выполнение так называемой "зерновой сделки" по вывозу продовольствия из украинских портов. По словам российского министра, этому пункту будет посвящен отдельный раздел в итоговой декларации G20. Запад и Турция понимают, что Украину нужно удержать от провокаций по вывозу зерна, заявил Лавров.

Если не решить проблему с нехваткой удобрений, миру грозит катастрофический продовольственный кризис, подчеркнул премьер-министр Индии Нарендра Моди. По его мнению, проблема рискует стать настолько масштабной, что страны уже не смогут с ней справиться.

Решать вызванные конфликтом на Украине продовольственные проблемы призвал и Эмманюэль Макрон. По его словам, вклад стран G20 должен быть решающим в этом вопросе. В свою очередь, Си Цзиньпинь в выступлении на саммите обратил внимание, что для восстановления цепочек поставок необходимо снимать односторонние санкции и не ограничивать техническое сотрудничество.