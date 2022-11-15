Мир не должен скатиться к очередной холодной войне – президент Индонезии

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Мир не должен погрузиться в состояние новой холодной войны. Об этом заявил президент Индонезии Джоко Видодо на открытии саммита G20 на Бали.

Он добавил, что также нельзя допустить разделения мира на части.

Саммит G20 пройдет в Индонезии 15–16 ноября. Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дмитрий Песков отметил, что Россия представлена на саммите G20 на высоком уровне. По его словам, глава МИД РФ планирует поговорить с "большим кругом участников".



Саммит G20 начнется на Бали 15 ноября

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