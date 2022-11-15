Захарова рассказала об опоздании Байдена на саммит G20

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что президент США Джо Байден опоздал на полчаса на саммит "Большой двадцатки", который стартовал на индонезийском острове Бали.

"Опоздал на 30 минут. Всю прессу увели, чтобы этот фурор массово не снимали. Что там западные агентства про причины опоздания пишут?", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров и министр финансов Антон Силуанов прибыли на заседание саммита G20.

До этого председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что саммит следует использовать для усиления давления на Россию. Об этом он заявил на пресс-конференции на полях встречи. По его мнению, Устав ООН должны уважать все участники объединения.

Саммит G20 пройдет в Индонезии 15–16 ноября. Россию представляет глава МИД Сергей Лавров.



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