Россия представлена на саммите G20 на должном уровне – Песков

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров достойно и на должном уровне представляет Россию на саммите "Большой двадцатки" в Индонезии, глава российской делегации провел множество двусторонних контактов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Так он ответил на вопрос, не жалеет ли Владимир Путин о своем отказе от поездки на саммит.

"Россия представлена на достойном уровне нашим министром иностранных дел. Голос России слышен, множество контактов двусторонних Лавров там провел. Россия присутствует на должном уровне", – сказал Песков.

Отвечая на вопрос, планирует ли Путин как-либо реагировать на звучащую на саммите критику в адрес РФ, представитель Кремля отметил, что глава МИД в полной мере справляется с этой задачей.

"У нас министр оперативно реагирует на эту критику, и наши эксперты в ходе согласования документов выражают несогласие с этой критикой", – подчеркнул Песков.

Саммит G20 проходит в Индонезии 15–16 ноября. Россию на мероприятии представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Сообщалось, что Владимир Путин не смог посетить саммит, поскольку обстоятельства диктуют приоритет нахождения президента в России. При этом российский лидер передал "индонезийскому руководству" признательность за конструктивный диалог.

Лавров дал пресс-конференцию в рамках саммита G20

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