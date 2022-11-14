Си Цзиньпин и Байден выступили против возможного применения ядерного оружия на Украине

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Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин осудили возможное применения ядерного оружия на Украине. Об этом сообщается на сайте Белого дома по итогам встречи двух лидеров на полях саммита G20.

Отмечается, что в ходе встречи американский лидер поднял вопрос текущей ситуации на Украине, а также "российских угроз использовать ядерное оружие".

"Президент Байден и председатель Си подтвердили свое согласие с тем, что ядерная война никогда не должна вестись и никогда не может быть выиграна, а также вновь подтвердили свою позицию, не приемлющую использование или угрозу использования ядерного оружия на Украине", – говорится в сообщении.

В конце октября Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что Россия не видит ни политического, ни военного смысла в ядерном ударе по Украине. Он также подчеркнул, что Москва никогда не говорила о возможности применения ядерного оружия.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Путин заявил, что не видит смысла в ядерном ударе по Украине

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