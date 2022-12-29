Какие нововведения ждут россиян с 1 января 2023 года

В январе 2023 года в России начнет действовать ряд важных нововведений. В частности, они коснутся социальных выплат, зарплат, пенсий и налогов. Расскажем, как изменится жизнь россиян в первом месяце нового года.

МРОТ и прожиточный минимум

С 1 января обе эти величины вырастут. Минимальный размер оплаты труда составит 16 242 рубля (рост по сравнению с 2022 годом на 6,3%). Благодаря этому поднимутся зарплаты 3,5 миллиона россиян, которые заняты в бюджетной сфере.

Кроме того, Владимир Путин установил прожиточный минимум в размере 14 375 рублей. По сравнению с 2022 годом он вырос на 3,28%. Для трудоспособных жителей страны минимум сделали на уровне 15 669 рублей, для пенсионеров – на отметке в 12 363 рубля. Для детей этот показатель будет равен 13 944 рублям.

Сумму определили с учетом прогнозируемой границы бедности по итогам будущих лет. Решение позволит поднять ежемесячные соцвыплаты 15 миллионам человек, сказали в Минтруде.

Отдельно власти рассчитали прожиточный минимум для новых российских регионов. В ДНР и ЛНР этот показатель составит 11 213 рублей. Планка в 12 222 рубля установлена для трудоспособного населения, 9 643 рубля – для пенсионеров и 10 877 рублей – для детей.

В Херсонской и Запорожской областях прожиточный минимум на душу населения установили на уровне 11 644 рублей. Для трудоспособных граждан показатель равен 12 692 рублям, для пенсионеров – 10 014 рублям, для детей – 11 295 рублям.

Пенсии и пособия

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

С 1 января страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров повысят на 4,8%. Таким образом, их средний размер составит 21 864 рубля, подчеркнули в Минтруде. При этом нижняя граница будет равна прожиточному минимуму пенсионеров – 12 363 рублям.

В то же время в Москве этот показатель с учетом городской доплаты увеличится на 10% и установится на отметке в 23 313 рублей в месяц. На столько же по решению Сергея Собянина вырастут и соцвыплаты льготным категориям.

Также с 1 января в России появится новое единое социальное пособие для семей с детьми с низкими доходами. В него вошли выплаты за рождение или усыновление ребенка до 3 лет, от 3 до 7 и от 8 до 17 лет. Выплачивать пособие будут и беременным с проблемным финансовым положением, которые встали на учет в ранние сроки. Всего поддержку от государства получат родители, воспитывающие около 10 миллионов детей.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, бумажные заявления на пособия можно подать через МФЦ или органы соцобслуживания с 9 января. В электронном виде их начали принимать уже с 28 декабря. Первые выплаты поступят во второй половине января.

Важно, что с января работой с пенсионерами и соцподдержкой будет заниматься новая структура – Фонд пенсионного и социального страхования. Он появится после объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.

Цифровизация военкоматов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Минобороны и Минцифры с 1 января начнут получать рассылку с данными из федерального регистра сведений о населении. В частности, ФИО, пол, дата рождения, гражданство, сведения о регистрации и постановке на воинский учет, документы об образовании и ученых степенях.

Работа будет проведена в рамках цифровизации военкоматов. Проблема устаревших сведений воинского учета стала острой на фоне проведения в России частичной мобилизации. Ранее доступ к регистру был только у МВД, Минтруда, ФНС, Фонда обязательного медстрахования и Пенсионного фонда.

Больничный

С начала января будущего года в России повысят максимальный размер выплаты по больничному листу. В частности, специалист с восьмилетним стажем будет получать 2 736,99 рубля в день и 84 846,69 рубля – в месяц.

Рассчитывать сумму для каждого сотрудника будут с учетом его дохода за два предыдущих года и стажа. Если второй показатель меньше пяти лет, ему положено 60% от среднего заработка. Если от пяти до восьми и выше – 80%.

Кроме того, больничный начнут выплачивать тем, кто устроен на работе по гражданско-правовому договору (ГПД) и контрактам гражданско-правового характера (ГПХ). Однако это произойдет, только если компания вносила за них страховые взносы.

Штрафы и госпошлины

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Срок оплаты штрафа с 1 января вырастет с 10 до 20 дней. При этом следует помнить, что в первые 10 суток оплатить его можно со скидкой в 50%.

Кроме того, с начала года вступят в силу поправки в Налоговый кодекс, которые вводят новые пошлины и увеличивают часть уже действующих. Например, за свидетельство о допуске транспорта к перевозке опасных грузов придется заплатить 1 500 рублей, его продление обойдется в 1 000 рублей. Также с 800 до 1 500 рублей повысят пошлину за документ о безопасности транспортного средства с измененной конструкцией.

Важно, что с 1 января 2023 года на портале госуслуг отменяется скидка в 30% при оплате госпошлин. Снижение стоимости изначально планировалась как временная мера, сообщали в Минфине РФ.

Цены на проезд

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

С 2 января в Москве изменятся некоторые тарифы в общественном транспорте. В частности, разовая поездка по билету "Единый" изменится с 61 до 62 рублей. По карте "Тройка" в наземном транспорте, метро, МЦК и центральной зоне МЦД она поднимется с 46 до 50 рублей.

Также с начала 2023 года появится новый студенческий "Единый", в котором одновременно будут поездки и на метро, и на наземном транспорте (раньше их приходилось записывать отдельно). Билет на 30 дней будет стоить 715 рублей. При оплате по отдельности, как было раньше, это обошлось бы на 55 рублей дороже. С

"Единым" на 90 дней выгода еще внушительнее – 155 рублей. Стоить он будет 2 055 рублей.

В то же время цена на проезд по биометрии останется неизменной – 46 рублей. Сохранятся цены на годовой билет в центральной зоне и пригороде, они составят 19 500 и 24 450 рублей соответственно.