В ФСС рассказали об изменениях в выплатах по больничному с 1 января

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С 1 января 2023 года максимальный размер выплаты по больничному будет увеличен. Также такие льготы будут предоставлены и тем, кто работает по гражданско-правовым (ГПД) и договорам гражданско-правового характера (ГПХ), сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на Фонд социального страхования (ФСС).

Однако в ФСС напомнили, что оформившим указанные выше договоры выплаты будут приходить при условии, если в прошлом году за них вносили определенную сумму страховых взносов.

"Методика расчета остается прежней – оплата больничного напрямую зависит от дохода работника за два предыдущих года и стажа. Если стаж менее пяти лет, человек получает только 60% от среднего заработка. Если стаж от пяти до восьми лет – пособие составляет 80%", – поделились в ФСС.

Со следующего года самая высшая выплата для специалистов с восьмилетним стажем может составить 2 736,99 рубля за сутки и 84 846,69 рубля за месяц.

Ранее сообщалось, что Минтруд РФ предложил дать возможность самозанятым россиянам самим определять размер выплат по больничному.

Помимо этого, отмечается, что ведомство также могло бы предоставить таким работникам право выбора заработка, подлежащего страхованию: два или три МРОТ.



Максимальный размер выплат по больничному листу увеличится с 1 января

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