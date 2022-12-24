Юрист напомнил о новых госпошлинах для водителей с 1 января

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С 1 января 2023 года вступают в силу поправки в Налоговой кодекс, которые устанавливают новые пошлины для автомобилистов. Об этом напомнил управляющий партнер юридической компании "ШАГИ" Андрей Шарков.

"За допуск транспорта к перевозке опасных грузов придется заплатить 1,5 тысячи рублей", – приводит слова Шаркова агентство "Прайм".

Продление допуска обойдется в 1 тысячу рублей. Юрист отметил, что необходимость в получении подобных документов в основном возникает у участников коммерческого оборота, перевозящих радиоактивные, ядовитые и взрывчатые грузы.

Кроме этого, с 1 января до 1,5 тысяч рублей увеличится пошлина за выдачу свидетельства о безопасности ТС с измененной конструкцией.

Шарков подчеркнул, что изменения коснутся немалого числа автомобилистов, поэтому чтобы получить все необходимые документы дешевле, нужно успеть сделать это до Нового года.

Ранее адвокат Сергей Радько предупредил, что во время непогоды и снежных заносов камеры фотовидеофиксации продолжают делать снимки, поэтому существует вероятность получить штраф за разметку.

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